



Этой весной Apple планирует выпустить недорогой смартфон — он будет называться iPhone 9 или iPhone SE 2. Немецкий сайт iPhoneTicker утверждает, что его презентация состоится 31 марта.



Если это правда, Apple сохранит традицию, ведь оригинальная модель iPhone SE была тоже представлена в марте (правда, несколько лет назад — в 2016). Это позволит компании не отвлекать внимание от конференции WWDC, которая проводится в начале июня, а также оставить достаточно времени перед анонсом флагманских новинок в сентябре.



По слухам, смартфон появится в продаже почти сразу после анонса — 3 апреля (в пятницу, что типично для Apple). Ранее появилась информация, что он будет продаваться по тем же ценам, что и iPhone SE на старте — то есть, от 399 долларов США и выше в зависимости от объёма памяти. Аналитик Минг-Чи Куо прогнозирует, что iPhone 9 или iPhone SE 2 получит топовый процессор Apple A13 (как во всей линейке iPhone), 3 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом 64 или 128 ГБ. Себестоимость устройства будет будет снижена за счёт использования дизайна iPhone 8, недорогой LCD-матрицы и камер среднего уровня.



Выпуском недорого смартфона Apple хочет угодить тем, кто соскучился по смартфонам с небольшими экранами. Кроме того, это устройство позволит компании конкурировать с китайскими производителями — его обладатели получат новый аппарат по схожей цене, но с относительно топовой начинкой и заветным яблочком на корпусе.







