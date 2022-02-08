





Компания Canalys опубликовала данные о продажах смартфонов в четвёртом квартале 2021 года и за весь прошедший год. Лидером рынка стала компания Xiaomi, на втором месте Samsung, на третьем Apple. Четвёртое и пятое места заняли Realme и Honor.Пять брендов делят между собой 87% российского рынка смартфонов. Оставшиеся 13 процентов приходятся на несколько десятков более мелких производителей. В четвёртом квартале рост продаж смартфонов Xiaomi составил 32% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. За весь год рост казался ещё более крупным — 49%.Продажи смартфонов Samsung тоже увеличились, а Apple показала годовое снижение штучных продаж на 5%. Рост продаж смартфонов Realme наиболее впечатляющий — почти 350% в сравнении с 2020 годом.На международном рынке компания Apple вернула себе лидерство впервые с 2015 года. Аналитики Canalys полагают, что это произошло благодаря выпуску очень удачной линейки iPhone 13.