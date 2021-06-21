Модельный ряд iPhone 13 получит розовый цвет корпуса. Об этом сообщает PhoneArena со ссылкой на ряд источников, знакомых с ситуацией и огромное количество постов в соцсетях об этом.Уже появились рендеры смартфонов Apple в этой расцветке. Вот один из них:Это будет не первый случай, когда Apple выпускает смартфон в розовом цвете. В сентябре 2013 года она презентовала iPhone 5C. Девайс удивил многообразием цветов корпуса, одним из них был как раз розовый. Он позиционировался как молодежный смартфон, большое количество ярких цветов корпуса должно было привлечь новую аудиторию.Компания до сих пор выпускает смартфоны с большим количеством цветов корпуса. Сначала это был iPhone XR, потом 11, 12 и 12 mini. В 2021 году это будут iPhone 13 и 13 mini. Какие модели получат розовую расцветку, не уточняется. Это будет не единственный цвет корпуса. Как правило, у базовых моделей их пять, у Pro-шек три.Ожидается, что в смартфонах модельного ряда iPhone 13 будет стоять процессор A15 Bionic, созданный по 5-нм техпроцессу. Модели с приставкой Pro должны будут получить экран с частотой обновления 120 Гц. Тип подсветки будет LTPO, с ним частота обновления будет регулироваться автоматически в зависимости от отображаемого контента на экране.