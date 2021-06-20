9 сентября 2014 года Apple представила свои самые первые умные часы — оригинальные Apple Watch. Очень быстро это устройство стало массовым и начало продаваться лучше, чем любые часы в мире — даже обычные кварцевые или электронные часы. С самого начала Apple позиционировала это устройство не как гаджет для просмотра уведомлений или управления музыкой — хотя всё это он умеет. Компания более шести лет делает упор на здоровье в своих Apple Watch. И у нее это отлично получается.Apple Watch умеют считать шаги, калории, тренировки, следить за пульсом и уровнем стресса, а также стимулируют владельца вести более активную жизнь. Отдельным направлением развития «яблочных» часов является забота о пожилых пользователях. Например, Apple Watch умеют определять падение и самостоятельно оповещать об этом факте родственников и спасательные службы. То же самое они могут делать и при обнаружении нарушений пульса или дыхания. Помимо этого, пользователь может набрать 911 в любой момент по своему желанию — для этого Apple настроила быстрый доступ к функции SOS.Оказывается, у этой функции есть и обратная сторона. Исследования показывают, что набрать номер службы спасения с Apple Watch «черезчур» просто — достаточно удержать боковую кнопку в течение определенного времени. В результате пользователи зачастую делают это случайно, занимаясь спортом или даже просто во время сна ночью. Например, часы могут оказаться зажаты между кроватью и подушкой, из-за чего кнопка окажется нажатой в течение долгого времени.Так как часы только отправляют маячок SOS, сотрудник службы спасения должен перезвонить владельцу Apple Watch для уточнения вызова — и довольно часто оказывается, что кнопка была нажата случайно.Специалисты называют несколько способов избежать случайных вызовов спасателей. Во-первых, функцию SOS можно отключить; но с другой стороны, она может оказаться необходима. Во-вторых, можно пользоваться чехлами-бамперами, благодаря которым кнопка оказывается в углублении и недоступна для случайных нажатий. В-третьих, Apple может переместить кнопку вызова SOS на другой торец часов.Сама Apple утверждает, что не получала массовых жалоб на указанную проблему.