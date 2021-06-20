Apple Watch


9 сентября 2014 года Apple представила свои самые первые умные часы — оригинальные Apple Watch. Очень быстро это устройство стало массовым и начало продаваться лучше, чем любые часы в мире — даже обычные кварцевые или электронные часы. С самого начала Apple позиционировала это устройство не как гаджет для просмотра уведомлений или управления музыкой — хотя всё это он умеет. Компания более шести лет делает упор на здоровье в своих Apple Watch. И у нее это отлично получается.

Apple Watch умеют считать шаги, калории, тренировки, следить за пульсом и уровнем стресса, а также стимулируют владельца вести более активную жизнь. Отдельным направлением развития «яблочных» часов является забота о пожилых пользователях. Например, Apple Watch умеют определять падение и самостоятельно оповещать об этом факте родственников и спасательные службы. То же самое они могут делать и при обнаружении нарушений пульса или дыхания. Помимо этого, пользователь может набрать 911 в любой момент по своему желанию — для этого Apple настроила быстрый доступ к функции SOS. 

Apple Watch

Оказывается, у этой функции есть и обратная сторона. Исследования показывают, что набрать номер службы спасения с Apple Watch «черезчур» просто — достаточно удержать боковую кнопку в течение определенного времени. В результате пользователи зачастую делают это случайно, занимаясь спортом или даже просто во время сна ночью. Например, часы могут оказаться зажаты между кроватью и подушкой, из-за чего кнопка окажется нажатой в течение долгого времени.

Так как часы только отправляют маячок SOS, сотрудник службы спасения должен перезвонить владельцу Apple Watch для уточнения вызова — и довольно часто оказывается, что кнопка была нажата случайно.

Специалисты называют несколько способов избежать случайных вызовов спасателей. Во-первых, функцию SOS можно отключить; но с другой стороны, она может оказаться необходима. Во-вторых, можно пользоваться чехлами-бамперами, благодаря которым кнопка оказывается в углублении и недоступна для случайных нажатий. В-третьих, Apple может переместить кнопку вызова SOS на другой торец часов.

Сама Apple утверждает, что не получала массовых жалоб на указанную проблему.  



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

Gizchina Gizchina

Ссылки по теме:

Осторожно: баг в iOS ломает Wi-Fi в iPhone. Вот чего не надо делать Осторожно: баг в iOS ломает Wi-Fi в iPhone. Вот чего не надо делать

iOS 15 расширяет возможности Siri. Но при одном условии iOS 15 расширяет возможности Siri. Но при одном условии

Названы особенности Apple Watch Series 7. Их точно представят в этом году Названы особенности Apple Watch Series 7. Их точно представят в этом году