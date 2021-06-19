Wi-Fi-сеть с определенным названием заставляет iPhone вести себя странно и отключать Wi-Fi-модуль. На это обратил внимание разработчик Карл Шу в своем Twitter-аккаунте.
Карл сообщает, что после того, как он подключил iPhone к своей домашней сети с именем %p%s%s%s%s%n, устройство словно взбесилось. iPhone полностью отключил свой Wi-Fi-модуль, и перестал реагировать на попытки его повторной активации. Разработчик попробовал перезагрузить устройство, но Wi-Fi так и не включился. Не помогла также и смена названия домашней сети. И лишь после того, как Карл сбросил сетевые настройки на iPhone, он заработал как прежде.
After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3— Carl Schou (@vm_call) June 18, 2021
Вряд ли у кого-то дома Wi-Fi-сеть имеет такое странное название. Однако эта информация может предостеречь от экспериментов с необычными именами сети, так как %p%s%s%s%s%n может быть не единственным названием, которого «боится» ваш смартфон или планшет. Если использовать обычные названия и имена, состоящие из букв и цифр, таких вещей, скорее всего, не случится.
Команда «Сбросить настройки сети» расположена в «Настройках» → «Основные» → «Сброс». По сути, она очищает списки всех сохраненных Wi-Fi-сетей из памяти устройства, а также сбрасывает некоторые параметры сотового модуля. После такого действия ко всем своим Wi-Fi-сетям потребуется подключаться как в первый раз — то есть, с вводом пароля безопасности. Если вы пользуетесь своим iPhone уже довольно давно, необходимость сделать «Сброс настроек сети» может быть довольно неприятной.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: