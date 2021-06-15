iPad 8-го поколения — самый популярный планшет в мире в первом квартале 2021 года. Об этом сообщают аналитики Counterpoint Research. 

Apple — самый популярный бренд планшетов с долей рынка в 37%. iPad 8-го поколения в свою очередь занимает 56% от общего числа отгруженных фаблетов компании. 

Топ-3 самых популярных планшета в мире: 

  1. iPad 8-го поколения (56%)
  2. iPad Air (2020) (19%)
  3. iPad Pro (18%)


Топ-5 самых популярных бренда планшетов в мире: 

  • Apple (56%) 
  • Samsung (20%) 
  • Amazon (9%)
  • Lenovo (9%)
  • Huawei (5%) 

Год к году первые две компании удержали лидерство. Huawei опустилась с третьего места на пятое. Теперь эту позицию делят Lenovo и Amazon. Компания из Поднебесной же лишилась сервисов Google, поэтому спрос на ее продукцию стал стремительно снижаться. 


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