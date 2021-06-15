iPad 8-го поколения (56%) iPad Air (2020) (19%) iPad Pro (18%)

Apple (56%)

Samsung (20%)

Amazon (9%)

Lenovo (9%)

Huawei (5%)

iPad 8-го поколения — самый популярный планшет в мире в первом квартале 2021 года. Об этом сообщают аналитики Counterpoint Research.Apple — самый популярный бренд планшетов с долей рынка в 37%. iPad 8-го поколения в свою очередь занимает 56% от общего числа отгруженных фаблетов компании.Топ-3 самых популярных планшета в мире:Топ-5 самых популярных бренда планшетов в мире:Год к году первые две компании удержали лидерство. Huawei опустилась с третьего места на пятое. Теперь эту позицию делят Lenovo и Amazon. Компания из Поднебесной же лишилась сервисов Google, поэтому спрос на ее продукцию стал стремительно снижаться.