Назван самый скучный гаджет, который Apple представит осенью 2023 года

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Авторитетный инсайдер под ником Instant Digital заявил в китайской соцсети Weibo, что дизайн Apple Watch Series 9 останется прежним, а все изменения будут направлены на повышение производительности.Учитывая трёхлетний цикл прошлых поколений Apple Watch, такой шаг компании для многих вполне ожидаем. Вероятно, масштабные изменения в дизайне произойдут в следующем году с выходом юбилейных Apple Watch Series 10.Ожидается, что Apple Watch Series 9 наконец-то получат новый чип, поскольку предыдущие модели, начиная с Apple Watch Series 6, вышедших в 2020 году, работают на одном и том же процессоре с идентификатором T8301.Согласно инсайдам, компания разработала мощный чип на базе A15 Bionic для новых смарт-часов. Он значительно повысит производительность и продлит время автономной работы устройств.Скорее всего, Apple представит Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 уже в сентябре вместе с модельным рядом iPhone 15.