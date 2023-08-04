Назван самый скучный гаджет, который Apple представит осенью 2023 года

Фархад
AWS9

Авторитетный инсайдер под ником Instant Digital заявил в китайской соцсети Weibo, что дизайн Apple Watch Series 9 останется прежним, а все изменения будут направлены на повышение производительности.

Учитывая трёхлетний цикл прошлых поколений Apple Watch, такой шаг компании для многих вполне ожидаем. Вероятно, масштабные изменения в дизайне произойдут в следующем году с выходом юбилейных Apple Watch Series 10.

Ожидается, что Apple Watch Series 9 наконец-то получат новый чип, поскольку предыдущие модели, начиная с Apple Watch Series 6, вышедших в 2020 году, работают на одном и том же процессоре с идентификатором T8301.

Согласно инсайдам, компания разработала мощный чип на базе A15 Bionic для новых смарт-часов. Он значительно повысит производительность и продлит время автономной работы устройств.

Скорее всего, Apple представит Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 уже в сентябре вместе с модельным рядом iPhone 15.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Apple проведёт эксперимент над покупателями iPhone 15 и iPhone 15 Plus, чтобы улучшить iPhone 16 Pro
Какими будут AirPods 4 и что о них известно уже сейчас
https://www.iguides.ru/main/gadgets/apple_pridumala_novyy_tsvet_dlya_apple_watch_series_9_barbi_tochno_obzaviduetsya/
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

В России перестали покупать смартфоны Samsung. Теперь ценятся совсем другие бренды
У телевизоров из Китая по соблазнительным ценам обнаружилась неожиданная проблема
Realme окирпичивает смартфоны в России. Как обезопасить себя?
Названы смартфоны Samsung, для которых обновление до Android 14 станет последним

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+692
Paspartu
Жду этот скучный гаджет
2 часа назад в 22:40
#
Купить рекламу