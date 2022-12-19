Процессоры Санкции

Назван срок, к которому в России наладят производство собственных процессоров

Александр



Глава Минцифры Максут Шадаев посетовал, что зарубежные производители отказались от исполнения контрактных обязательств и больше не выпускают процессоры «Эльбрус» и «Байкал». Более того — они не отгружают уже собранные чипы.

По словам Шадаева, в этом году в России было выпущено около 15 тысяч компьютеров и 8 тысяч серверов и систем хранения данных на базе российских процессоров. Этих устройств, как он говорит, могло быть гораздо больше, если бы не прекращение поставок.

Процессоры «Эльбрус» и «Байкал» разрабатывались в России компаниями МЦСТ и «Байкал Электроникс», но на российских предприятиях нет оборудования, на котором они могли бы быть собраны, поэтому производство заказывалось в других странах, в том числе на Тайване.

В сентябре 2022 года Минфин США наложил санкции на несколько российских IT-компаний, включая разработчиков процессоров «Эльбрус» и «Байкал». С ними запрещено сотрудничать как американским организациями, так и компаниям в любых других странах, которые используют технологии, запатентованные в США.

Шадаев также рассказал, что российские чиновники планируют к 2028 году наладить в России производство собственных процессоров. «Интеллектуальные права, вся документация и разработка — российские, но понятно, что, исходя из топологических норм, таких производств в России у нас пока нет, это все заказывалось на зарубежных заводах. Но мы считаем, что топологически по той программе, которая есть в Минпромторге, к 2028 году появится возможность производства уже внутри страны процессоров по этим топологическим нормам», — сказал он.

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Комментарии

Konstantin Bulatnikov
+93
Konstantin Bulatnikov
Очень оптимистично, где то он лукавит. С учетом того что производители Эльбрус обивают пороги, денег им не дают...
45 минут назад
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