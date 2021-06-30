Компания Daymak решила продемонстрировать необычные возможности своего трёхколёсного гоночного электрического миникара Spiritus. Он оснащён графическим процессором неназванной марки и может майнить криптовалюту в период простоя (вероятно, чтобы отработать сжигаемую электроэнергию). С машины пришлось снять корпус, чтобы она эффективнее остывала.
Инженеры Daymak как следует позаботились о гонщиках, которые хотят практиковать добычу криптовалюты: они установили в бортовой компьютер программу Nebula Miner, которая может майнить различные монеты на выбор пользователя. Производительность довольно высокая — более 185 мегахэшей в секунду (это даже больше, чем у видеокарты NVIDIA RTX 3090). Потребляемая мощность менее 500 ватт, так что майнинг получается довольно экономичным.
На YouTube запущен стрим, позволяющий в реальном времени следить за добычей криптовалюты на этом электрокаре. За сутки Spiritus майнит приблизительно эквивалент 11 долларов (чуть больше 800 рублей). Если экстраполировать этот доход на долгосрочный период и предположить, что курс криптовалют не изменится или вырастет, то покупка может окупиться примерно за три года.
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