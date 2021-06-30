



Сегодня проходит прямая линия с президентом, на которой Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов и жителей разных регионов страны. Один из вопросов касался блокировки интернет-ресурсов.



TikTok-блогер Никита Левинский спросил Путина, стоит ли ожидать блокировки соцсетей, на что президент ответил, что блокировка не планируется, но соцсети обязаны соблюдать российские законы.





Нет, у нас нет таких планов. Но есть проблемы, которые заключаются в том, что они нас посылают подальше. У нас должно быть чувство собственного достоинства. Они должны подчиняться нашим законам. Ничего особенного от них мы не требуем. На первом этапе мы настаиваем и требуем, чтобы международные платформы открывали у нас полноценные представительства. А то распространяют там детское порно, пособия по суицидцу и рецепты коктейля Молотова и не хотят удалять. А так у нас нет планов кого-то закрывать.

По-моему, и с Telegram договорились, работает же, всё нормально.

После этого ответа Путина напомнила, что в России был заблокирован Telegram. На это он ответил следующее:Telegram был формально заблокирован в России по решению суда с апреля 2018 по июнь 2020 года, но фактически он продолжал работать лишь с небольшими перебоями. Разработчики мессенджера использовали разные способы обхода блока, в том числе смену IP-адресов, получение новых IP-адресов через систему уведомлений и встроенный прокси. В Минкомсвязи заявляли , что Telegram был разблокирован, потому что его невозможно заблокировать.





