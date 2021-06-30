Облако Mail.ru

Разработчики добавили хранилищу «Облако Mail.ru» новую возможность. Теперь пользователи могут самостоятельно выставить срок автоудаления доступной по ссылке папки, а за несколько дней придёт уведомление с напоминанием. 

Новая функция задумана прежде всего для постоянных пользователей хранилища, которые часто делятся контентом. Например, для дизайнеров или фотографов, которые отправляют свои работы заказчикам, а по истечении срока хранения удаляют эти папки навсегда. Новая функция доступна только в тарифах PRO.
«Облако Mail.ru  — это инструмент с умными алгоритмами, который позволяет сэкономить время на разборе файлов и быстро избавиться от лишнего. Мы уже давно умеем автоматически сортировать файлы по темам, теперь научились автоматически удалять файлы, чтобы освободить пользователя от необходимости чистить место руками», — прокомментировал запуск функции руководитель «Облака Mail.ru» Кирилл Игнатьков.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

На Android появился браузер Atom от Mail.ru На Android появился браузер Atom от Mail.ru

Привет, Маруся! Да и вообще, умным колонкам — привет Привет, Маруся! Да и вообще, умным колонкам — привет

Mail.ru Group перезапустила «аську» Mail.ru Group перезапустила «аську»