









Разработчики добавили хранилищу «Облако Mail.ru» новую возможность. Теперь пользователи могут самостоятельно выставить срок автоудаления доступной по ссылке папки, а за несколько дней придёт уведомление с напоминанием.Новая функция задумана прежде всего для постоянных пользователей хранилища, которые часто делятся контентом. Например, для дизайнеров или фотографов, которые отправляют свои работы заказчикам, а по истечении срока хранения удаляют эти папки навсегда. Новая функция доступна только в тарифах PRO.«Облако Mail.ru — это инструмент с умными алгоритмами, который позволяет сэкономить время на разборе файлов и быстро избавиться от лишнего. Мы уже давно умеем автоматически сортировать файлы по темам, теперь научились автоматически удалять файлы, чтобы освободить пользователя от необходимости чистить место руками», — прокомментировал запуск функции руководитель «Облака Mail.ru» Кирилл Игнатьков.