Разработчики добавили хранилищу «Облако Mail.ru» новую возможность. Теперь пользователи могут самостоятельно выставить срок автоудаления доступной по ссылке папки, а за несколько дней придёт уведомление с напоминанием.
Новая функция задумана прежде всего для постоянных пользователей хранилища, которые часто делятся контентом. Например, для дизайнеров или фотографов, которые отправляют свои работы заказчикам, а по истечении срока хранения удаляют эти папки навсегда. Новая функция доступна только в тарифах PRO.
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