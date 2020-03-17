Вице-президент Xiaomi Ван Сяоянь намекнул в социальной сети Weibo, что запуск Redmi K30 Pro 5G состоится 24 марта. Сегодня китайская компания официально подтвердила эту дату. Это будет самый дешевый смартфон на базе процессора Snapdragon 865.Постер с датой запуска не раскрывает какой-либо информации о технических характеристиках устройства. Смартфон будет представлен в качестве усовершенствованной версии модели Redmi K30 5G, который поступил в продажу в начале этого года.Ожидается, что модельный ряд Redmi K30 Pro 5G будет представлен двумя устройствами — стандартная модель и Redmi K30 Pro 5G Zoom Edition. Второй смартфон может получить телеобъектив с оптической стабилизацией. Оба телефона будут оснащены четырехкамерным модулем, в центре которого основной 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX686.Судя по тизеру, Redmi K30 Pro 5G получит OLED-экран без вырезов, как его предшественник Redmi K20 Pro. Вероятно, что это будет 6,67-дюймовая Full HD+ панель с интегрированным под экран сканером отпечатков пальцев. Поскольку Redmi K30 5G поддерживает частоту обновления 12о Гц, будущая модель Pro сможет получить такую же характеристику. В модуль выдвижной селфи-камеры будет встроено два датчика.Redmi K30 Pro 5G будет оснащен оперативной памятью LPDDR5 и хранилищем UFS 3.0. Также ожидается, что устройство получит аккумулятор на 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Начальная цена может составить около 428 долларов. Генеральный директор Redmi Лу Вейбинг сообщил, что помимо смартфонов будут анонсированы новые продукты, это могут быть ноутбуки или носимые гаджеты.