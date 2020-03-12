Основной — 48 Мп

Широкоугольник — 8 Мп

Макро — 5 Мп

Датчик глубины — 2 Мп







Компания Xiaomi представила два новых смартфона — Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. Презентация прошла в Индии, но эти устройства будут продаваться по всему миру, в том числе в России.Новинки похожи как внешне, так и по характеристикам. Модель с приставкой Max отличает разве что более продвинутый набор камер и более быстрая зарядка.В Redmi Note 9 Pro используется IPS-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, процессор Snapdragon 720G, 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ в накопителе. Также предусмотрен слот для карты памяти, ИК-порт для управления домашней электроникой и 3,5-мм выход для подключения проводной акустики. Ёмкость аккумулятора составляет 5020 мАч, зарядка производится от 18-ваттного адаптера. Сканер отпечатков пальцев не видно, но он есть — в боковой кнопке включения.Фронтальная камера 16-мегапиксельная, а основная собрана из четырёх сенсоров:У модели Redmi Note 9 Pro Max предусмотрена 33-ваттная зарядка, фронтальная камера 32-мегапиксельная, а разрешение главного модуля в основной камере выше — 64 Мп. Минимальный объём оперативной памяти — 6 ГБ.Redmi Note 9 Pro в конфигурации 4 + 64 ГБ стоит 12 990 рупий, а Redmi Note 9 Pro Max в версии 6 + 64 ГБ — 14 990 рублей. В рублях это примерно столько же (курс к рупии примерно 1 к 1), однако российские цены пока не объявлены.