Компания Xiaomi представила новые проводные наушники-вкладыши в бюджетном сегменте с качественным звуком и привлекательной ценой. Новинка получила название Mi Dual Driver.
Одна из самых важных особенностей наушников — это два динамических драйвера диаметром 10 и 8 мм, благодаря которому новинка обеспечивает глубокий бас и чистый детализированный звук на высоких и средних частотах. Помимо этого, Mi Dual Driver оснащается специальным проводом, его, по словам производителя, практически невозможно запутать. Устройство стало лауреатом iF Gold Award 2020 года.
Одна из самых важных особенностей наушников — это два динамических драйвера диаметром 10 и 8 мм, благодаря которому новинка обеспечивает глубокий бас и чистый детализированный звук на высоких и средних частотах. Помимо этого, Mi Dual Driver оснащается специальным проводом, его, по словам производителя, практически невозможно запутать. Устройство стало лауреатом iF Gold Award 2020 года.
Новинка уже доступна для приобретения в фирменном магазине, а её стоимость составляет 11 долларов. Наушники можно выбрать в двух цветовых решениях: черном и синем.
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