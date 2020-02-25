Компания Xiaomi представила новые проводные наушники-вкладыши в бюджетном сегменте с качественным звуком и привлекательной ценой. Новинка получила название Mi Dual Driver.Одна из самых важных особенностей наушников — это два динамических драйвера диаметром 10 и 8 мм, благодаря которому новинка обеспечивает глубокий бас и чистый детализированный звук на высоких и средних частотах. Помимо этого, Mi Dual Driver оснащается специальным проводом, его, по словам производителя, практически невозможно запутать. Устройство стало лауреатом iF Gold Award 2020 года.