Названа дата большой презентации Samsung Galaxy Unpacked 2024

Фархад
Galaxy

Портал SamMobile, ссылаясь на несколько анонимных источников, поделился информацией о том, что следующее большое мероприятие Samsung Galaxy Unpacked состоится 10 июля.

По данным инсайдеров, ивент в этом году пройдёт в Париже. А через неделю после презентации в этом городе стартуют летние Олимпийские игры 2024 года, на которых Samsung выступит одним из крупнейших спонсоров.

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Ожидается, что на летней презентации Unpacked Samsung представит складные смартфоны Galaxy Z Fold 6 Ultra, Galaxy Z Flip 6, смарт-часы Galaxy Watch 7, наушники Galaxy Buds 3, а также умное кольцо Galaxy Ring.

Источник также отмечает, что официальные приглашения будут разосланы в конце мая или начале июня. Разумеется, вместе с новыми девайсами Samsung представит несколько новых ИИ-функций для своих смартфонов.
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Источник:
SamMobile
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