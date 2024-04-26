Названа дата большой презентации Samsung Galaxy Unpacked 2024

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Портал SamMobile, ссылаясь на несколько анонимных источников, поделился информацией о том, что следующее большое мероприятие Samsung Galaxy Unpacked состоится 10 июля.По данным инсайдеров, ивент в этом году пройдёт в Париже. А через неделю после презентации в этом городе стартуют летние Олимпийские игры 2024 года, на которых Samsung выступит одним из крупнейших спонсоров.Ожидается, что на летней презентации Unpacked Samsung представит складные смартфоны Galaxy Z Fold 6 Ultra, Galaxy Z Flip 6, смарт-часы Galaxy Watch 7, наушники Galaxy Buds 3, а также умное кольцо Galaxy Ring.Источник также отмечает, что официальные приглашения будут разосланы в конце мая или начале июня. Разумеется, вместе с новыми девайсами Samsung представит несколько новых ИИ-функций для своих смартфонов.