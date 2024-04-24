На доисторические смартфоны Galaxy выходит One UI 6.1 с главной фичей Samsung 2024 года

Энтузиасты создали кастомную прошивку на базе One UI 6.1 для очень старых моделей Samsung Galaxy. Она содержит флагманские опции 2024 года.
Согласно 9to5Google, разработчик-энтузиаст сообщил о выпуске кастомной прошивки Noble ROM 4.1 на базе One UI 6.1 и Android 14. Он обещает выпустить релиз для всех желающих в течение мая 2024 года и заявляет совместимость с очень старыми моделями, вплоть до Galaxy S9 и Galaxy Note 9. Оба смартфона представлены в 2018 году.
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По заверениям создателя Noble 4.1, владельцам упомянутых моделей Galaxy будут доступны все функции Galaxy AI без исключения. Напомним, что сама Samsung делает большую ставку на свой нейросетевой пакет и ограничила его поддержку всего несколькими самыми новыми моделями. Девелопер даже продемонстрировал работу генеративного редактирования, Live Translate и Google Circle to Search. Правда, неясно, как чип Snapdragon 845 справится с такими опциями, ведь он вышел задолго до взлета генеративных нейросетей.