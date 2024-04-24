Samsung выпустила суперважное обновление для смартфонов Galaxy. Ставить всем!



Компания Samsung начала распространять критически важный апдейт для флагманских и бюджетных смартфонов Galaxy. О нем пишет SamMobile.



Согласно источнику, апдейт распространяется в рамках регулярных обновлений безопасности, но на этот раз установить его рекомендуется каждому как можно скорее. Он вносит изменения в поддерживаемые диапазоны, работу смартфона с разными операторами сотовой связи и напрямую влияет на функционирование экстренных вызовов.







Минимальный перечень совместимых смартфонов — Galaxy S24, S23, S22, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 и Galaxy A54. После установки обновления ваш смартфон будет обеспечен постоянным и стабильным доступом к сети для совершения звонков в экстренные службы помощи. Источник предупреждает, что вы не сможете позвонить в службу спасения, если апдейт не будет установлен.