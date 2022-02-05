Издание Bloomberg поделилось информацией от информаторов внутри Apple. По их словам, компания уже определилась с датой презентации нескольких новых устройств, в том числе долгожданного iPhone SE третьего поколения.

Инсайдеры говорят, что презентация состоится 8 марта или в другой день около этой даты. На ней будет показана новая модель iPhone SE, iPad Air пятого поколения, а также несколько новых компьютеров с процессорами Apple Silicon (вероятно, Mac mini и iMac). 

По слухам, iPhone SE 2022 выполнен в дизайне iPhone XR, то есть получил большой вырез в верхней части экрана и одинарную основную камеру. Внутри будет процессор A15 Bionic со встроенным модемом 5G (как у линейки iPhone 13) и другая флагманская начинка. При этом он будет стоить относительно недорого и сможет конкурировать с субфлагманами на базе Android. iPad Air пятого поколения сохранит дизайн предыдущей модели, но будет оснащён процессором A15 Bionic с 5G-чипом.

Этот год может стать рекордным по числу представленных устройств Apple. Ожидается, что компания, помимо четырёх новых моделей iPhone, выпустит iPad десятого поколения, iPad Pro с процессором M1 Pro, 27-дюймовый iMac, недорогую 14-дюймовую версию MacBook Pro, три модели Apple Watch (в том числе с ударопрочным корпусом) и несколько моделей наушников AirPods.


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