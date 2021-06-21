Инсайдер Dylandkt, ранее известный точными прогнозами насчет Apple, поделился данными о презентации новых моделей MacBook Pro 14 и 16. По его словам, ноутбуки представят в конце октября-начале ноября.Таким образом, это будет вторая осенняя презентация компании. Традиционно их две. MacBook Pro 14 — революционное устройство Apple. Ожидается, что оно получит тот же корпус, что и MacBook Pro 13, увеличенный экран уместится за счет уменьшения рамки.Возможно, ноутбуки получат экраны с подсветкой типа miniLED. Это усовершенствованная LED с лучшими возможностями и без недостатков OLED. Черный цвет на экране с такой подсветкой окажется более глубоким, пиксели при этом будут выгорать медленнее.Также у устройств будет новый процессор, M1X или M2. Ранее сообщалось, что серийное производство второго уже началось. Это будет второе поколение процессоров Apple Silicon.Ранее Apple обновила MacBook Air и MacBook Pro 13, переведя их с процессоров Intel на ARM. Внешних изменений не было, кажется, они появятся в этом году. Есть вероятность, что компания также выпустит MacBook Air 2021 года с большим выбором цветов корпуса, как у iMac на M1.