Генеральный директор Apple Тим Кук рассказал об отношении к новому европейскому законодательству о цифровом рынке на конференции VivaTech во Франции. По его словам, требование не отвечает интересам пользователей iPhone.Закон предусматривает разрешение устанавливать приложения из сторонних источников, не только App Store. Тим Кук и компания категорически против этого.«Обсуждаемый в настоящее время язык DMA позволит загружать неопубликованные нами приложения на iPhone. Таким образом, это был бы альтернативный способ установки программного обеспечения. Это подорвет безопасность iPhone и многие инициативы по обеспечению конфиденциальности, которые мы встроили в App Store», — сказал Тим Кук.Если разрешить установку сторонних приложений, Apple не сможет защитить пользователей от слежки. Напомним, в 2020 году в iPhone появилась возможность отправлять приложениям приблизительное местоположение, а не точное.