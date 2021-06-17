Генеральный директор Apple Тим Кук рассказал об отношении к новому европейскому законодательству о цифровом рынке на конференции VivaTech во Франции. По его словам, требование не отвечает интересам пользователей iPhone. 

Закон предусматривает разрешение устанавливать приложения из сторонних источников, не только App Store. Тим Кук и компания категорически против этого. 

«Обсуждаемый в настоящее время язык DMA позволит загружать неопубликованные нами приложения на iPhone. Таким образом, это был бы альтернативный способ установки программного обеспечения. Это подорвет безопасность iPhone и многие инициативы по обеспечению конфиденциальности, которые мы встроили в App Store», — сказал Тим Кук. 

Если разрешить установку сторонних приложений, Apple не сможет защитить пользователей от слежки. Напомним, в 2020 году в iPhone появилась возможность отправлять приложениям приблизительное местоположение, а не точное. 


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