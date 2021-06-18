Apple прекратила продажи аксессуаров Magic Keyboard с Numeric Keypad, Magic Mouse 2 и Magic Trackpad 2 в цвете космический серый. Об этом сообщает MacRumors. 

Решение было принято спустя три месяца, как компания прекратила производство iMac Pro на 27 дюймов. Этот моноблок также выпускался в цвете космический серый. Устройство и аксессуары указанного цвета исчезли с сайта Apple. 



iMac Pro выпускался с прицелом на игры, виртуальную реальность, профессиональное редактирование и работу с графикой. Впервые он был показан на WWDC 2017. Компания назвала его «самым мощным Mac в истории» и заменила им устаревшую серию Mac Pro. 

В этом году компания представила iMac на 24 дюйма, он представлен в семи цветах: серебристом, синем, фиолетовом, красном, оранжевом, желтом и зеленом. Аксессуары к нему идут соответствующих цветов. 

Другое нововведение в iMac последнего поколения — корпус. Он необычно тонкий, а задняя сторона плоская, а не выпуклая. Мы уже делали обзор на революционное устройство Apple.


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