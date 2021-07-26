



По данным инсайдеров, в 2022 году Apple выпустит смартфоны с титановыми корпусами. Эксклюзивным производителем этих корпусов станет компания Foxconn, занимающаяся сборкой iPhone и других устройств Apple.



Apple уже использует титан при производстве некоторых продуктов (например, часов Apple Watch и банковских карт Apple Card), однако до сих пор не применяла этот материал в своих смартфонах. Он гораздо прочнее и легче, чем алюминий или сталь, и при этом стоит дороже (но не настолько дорогой, чтобы это сильно сказалось на розничной стоимости смартфонов). Не исключено, что титановые корпусы будут только у топовых моделей iPhone 14. Это должно привести к увеличению их продаж, поскольку использование такого материала будет восприниматься как преимущество над менее дорогими моделями.



Недавно Apple запатентовала технологию тонкого оксидного покрытия, которое позволяет избежать оставления следов от пальцев на корпусе. Вероятно, это покрытие будет использоваться на титановых корпусах в линейке iPhone 14.



Инсайдеры также говорят, что у смартфонов, которые Apple выпустит в 2022 году, не будет большой «чёлки» в верхней части экрана, а фронтальная камера и другие сенсоры будут размещены в миниатюрном вырезе (как у некоторых Android-смартфонов).







