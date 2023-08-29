Названа основная причина, по которой все захотят купить iPhone 15 Ultra

Фархад
iPhone 15 Ultra

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо заявил, что Apple планирует продать со старта большее количество самых дорогих моделей iPhone 15, поскольку все захотят именно эти устройства из-за новой камеры-перископа.

По расчётам Apple, на долю iPhone 15 Ultra придётся ~35-40% первоначальных поставок всех новых смартфонов. При этом новинка должна 10–20% обогнать прошлогодние показатели iPhone 14 Pro Max.

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Куо уверен, что одной из основных особенностей, подталкивающих пользователей к покупке iPhone 15 Ultra, станет камера с перископическим объективом, которая обеспечит более 5-кратный оптический зум. Обычная «прошка» такой сенсор не получит.

В очередной раз аналитик напомнил, что подорожание iPhone 15 Ultra будет обусловлено переходом на перископ и другие улучшения.

Ожидается, что официальная презентация серии iPhone 15 состоится во вторник, 12 сентября.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3141
kardigan
Любимые фразы авторов ресурса:
Названа причина по которой вы всегда захотите купить.
-не станете менять
-не сможете себе отказать
31 минуту назад
#
Seagull
–477
Seagull
Большинству такая камера нафиг не нужна
14 минут назад
#
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