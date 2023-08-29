Названа основная причина, по которой все захотят купить iPhone 15 Ultra

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Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо заявил, что Apple планирует продать со старта большее количество самых дорогих моделей iPhone 15, поскольку все захотят именно эти устройства из-за новой камеры-перископа.По расчётам Apple, на долю iPhone 15 Ultra придётся ~35-40% первоначальных поставок всех новых смартфонов. При этом новинка должна 10–20% обогнать прошлогодние показатели iPhone 14 Pro Max.Куо уверен, что одной из основных особенностей, подталкивающих пользователей к покупке iPhone 15 Ultra, станет камера с перископическим объективом, которая обеспечит более 5-кратный оптический зум. Обычная «прошка» такой сенсор не получит.В очередной раз аналитик напомнил, что подорожание iPhone 15 Ultra будет обусловлено переходом на перископ и другие улучшения.Ожидается, что официальная презентация серии iPhone 15 состоится во вторник, 12 сентября.