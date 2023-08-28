Похоже, Apple отказалась от презентации новых Mac на M3

Фархад
MacBook Tim

Вместо проведения второго осеннего мероприятия компания может анонсировать новинки в пресс-релизе.

Журналист Bloomberg Марк Гурман считает, что у Apple в приоритете сентябрьский ивент, который будет полностью посвящён серии iPhone 15, а новые Mac на M3 будут представлены в октябре в пресс-релизах.

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Кроме того, инсайдер раскрыл некоторые подробности относительно самой презентации аппаратных новинок. По его словам, структура мероприятия будет схожа с презентацией iPhone 14: заранее записанное видео будет транслироваться онлайн. Его же покажут журналистам и блогерам на специальном ивенте в кампусе Apple Park.

Стоит отметить, что Apple часто анонсируют новые компьютеры в пресс-релизах. Скорее всего, в октябре компания именно так и поступит по отношению к 13-дюймовым MacBook Pro и MacBook Air, а также Mac mini и iMac на M3.
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Источник:
AppleInsider
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