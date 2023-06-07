Названа стоимость дополнительных линз для Apple Vision Pro

Гарнитура смешанной реальности не крепиться на голове поверх очков. Для этого придется докупить дополнительные линзы созданные по рецепту. Журналист Bloomberg Марк Гурман высказал предположение во сколько они могут обойтись.
Выбрав путь компактности, Apple предлагает клиентам с ослабленным зрением докупить линзы у немецкой компании Zeiss по рецепту. Они заменят очки и крепятся изнутри на магнитах. Сколько придется доплатить за комфорт компания умолчала.
В своем Twitter-аккаунте Марк Гурман сделал предположение, что если со зрением не все в порядке, к 3 499 долларам за Apple Vision Pro придется добавить еще от 300 до 600 долларов за пару дополнительных линз. Он добавил, что ценник может быть снижен если Apple возьмет на себя часть затрат из-за и без того высокой стоимости гаджета.
Зная как «купертиновцы» трепетно относятся к качеству материалов в своих продуктах, не исключено, что выбор падет на одну из самых дорогих линеек Zeiss Glass. Однако это может стать дополнительным ценовым барьером для потенциальных покупателей. Для сравнения, новый iPhone 14 в США стоит 799 долларов — чуть выше максимального прайса за пару линз. С одной стороны возникает вопрос, стоит ли тратить такие суммы за идеальную виртуальную картинку. С другой — наверняка покупатель, который позволит себе оставить 3 499 долларов за Apple Vision Pro, может потратиться еще на 600 долларов ради полноценного опыта.
Впрочем, это не все вопросы, которые вызывает гарнитура. Наш главный редактор Георгий Лямин с крайним скептицизмом отнесся к Apple Vision Pro и вот почему.
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