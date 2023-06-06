Apple Vision Pro стала героем мемов. Это действительно очень смешно!

Картинка смешная, а ситуация страшная. Так можно охарактеризовать львиную долю мемов, которые разнестись по сети после показа гарнитуры смешанной реальности на WWDC 23. Зрители с юмором прошлись по странному форм-фактору гаджета и его самой больной теме — цене.
Впрочем, некоторые изображения высмеивают не только новое устройство, но и самих пользователей, готовых отдать 3 499 долларов за новинку. В любом случае, к подобному интернет-творчеству лучше относиться с юмором и никак иначе.
Удобное рабочее пространство — говорили они, доступно множество вкладок — говорили они...
Скоро. Во всех провинциальных домах России. Киберпанк, который мы заслужили.
Не все согласны, что Apple Vision Pro похожа на горнолыжные очки.
А теперь поговорим о цене.
Геймеры смогут оценить глубочайший уровень погружения в игры.
Говоря словами классиков: «Узнали? Согласны?»
Достойное решение жилищно-коммунальных вопросов.
Тот случай, когда сиквел страшнее оригинала.
Будущее наступит уже в следующем году.
А если отбросить шутки, то гарнитура Apple Vision Pro наделала много шума на WWDC 23. Выглядит устройство любопытно, но его практическое применение вызывает вопросы. Об этом порассуждал наш главный редактор Георгий Лямин. Ранее мы рассказывали, что даже представителям прессы не удалось опробовать в действии новую гарнитуру. А за её ценник можно набрать кучу других гаджетов Apple с запасом на десятилетия.
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