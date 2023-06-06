Журналисты опробовали Apple Vision Pro в деле и вынесли вердикт

На сайте CNet появился обзор представленного вчера на конференции WWDC шлема дополненной реальности Apple Vision Pro. Журналисты положительно высказались о новинке, им понравилось удобство посадки, интуитивный интерфейс и качество изображения и звука.
Как отмечают обзорщики, Apple Vision Pro надёжно и удобно фиксируется на голове, не жмёт и не спадает. Люди с нарушениями зрения могут надевать этот шлем поверх очков, для этого потребуется специальная оптика Zeiss, благодаря которой нет дискомфорта даже в таком сценарии использования. Виртуальное изображение действительно оказалось высоко детализированным, оно подмешивается к объектам реального мира, и без проблем видно происходящее в помещении.
Звук было необходимо калибровать дополнительно после того как шлем был надет на голову. После настройки появляется дополнительная чёткость и пространственность звучания.
В шлем встроены различные датчики, в том числе те, что следят за направлением зрачков. Благодаря этому основное изображение фиксируется в зависимости от того, куда смотрит пользователь и всегда находится непосредственно перед ним. Это тоже требует непродолжительной калибровки: пользователю нужно последовательно удерживать фокусировку на светящихся точках.
Когда взгляд направлен на определённый элемент меню (например, значок приложения), он подсвечивается или увеличивается, обозначая, что с ним можно взаимодействовать. Выбор элемента осуществляется нажатием на сенсорную область или жестами рук, причём гарнитура следит за руками, даже когда они находятся на коленях. Проблем с запуском встроенных приложений не возникло, пользоваться ими можно вполне комфортно.
С помощью колёсика на корпусе можно быстро переключаться между виртуальной и дополненной реальностями. В шлеме предустановлена галерея с объёмными изображениями, которые, по впечатлениям журналистов, выглядят очень реалистично и впечатляюще. Также доступно несколько демонстрационных видеороликов, снятых 3D-камерой в формате Immersive Video специально для этой гарнитуры. Такие видео появятся в сервисе Apple TV+ и будут доступны обладателям Apple Vision Pro.
Инженеры Apple также создали несколько приложений для Apple Vision Pro. Одно из них позволяет создать полную копию домашнего интерьера, а в другом можно наблюдать появление динозавров в среде современного мира.
Журналистов разочаровало только время автономной работы. Два часа от внешнего аккумулятора это откровенно мало для устройства, которое позволяет так увлекательно смешивать виртуальный мир с реальным пространством.
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