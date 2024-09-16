Названа стоимость планшета HONOR MagicPad 2
Георгий Лямин —
РГ со ссылкой на анонимный источник сообщает, что стоимость HONOR MagicPad 2 составит 70 000 рублей. Старт продаж намечен на ближайшее время.
HONOR MagicPad 2 дебютировал на выставке IFA 2024 в Берлине. Планшет оснащается 12,3-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3K и частотой обновления 144 Гц. В качестве аппаратной платформы используется процессор Snapdragon 8s Gen 3, 12 Гб оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ.
Автономную работу устройству будет обеспечивать аккумулятор на 10050 мАч с зарядкой мощностью 66 Вт. Также планшет оснащен 8 динамиками с поддержкой пространственного аудио.
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