Обзор ноутбука HONOR MagicBook X16 Plus: сбалансированный вариант на каждый день

Внешний вид и эргономика

Экран и звук

Устройства ввода

Железо и производительность

Автономная работа

Что в итоге?

Мы протестировали HONOR MagicBook X16 Plus — это самая производительная модель серии. Ноутбук получил новый процессор AMD Ryzen 7 серии Phoenix с графикой Radeon 780M, 16-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц и огромный запас памяти с возможностью расширения.По итогу тестирования нам показалось, что MagicBook X16 Plus — универсальное решение для работы и развлечений. Впрочем, давайте-ка лучше обо всём по порядку и с подробностями.HONOR MagicBook X16 Plus в лаконичном силуэте. На крышке аккуратно нанесен логотип бренда. К слову, открыть её можно одной рукой — нужно приложить небольшое усилие. Шарнир получился довольно плотным.В нашем обзоре ноутбук в цвете «космический серый». Расцветка получилась спокойной и ненавязчивой. На нижней поверхности расположены решетки системы вентиляции и отверстия динамиков. Также здесь разместились противоскользящие ножки, которые хорошо удерживают ноут даже на стеклянной поверхности.На левой грани расположились два порта USB-C, один USB-A и HDMI. На правой — еще один USB-A и разъем 3,5 мм для подключения проводной гарнитуры. Во время тестирования нехватки портов и потребности в подключении USB-хаба не возникло. Это, определенно, плюс в копилку эргономики.Корпус изготавливается из авиационного алюминиевого сплава. Габариты устройства составляют 356,2 × 250,1 × 17,9 мм, а вес — 1,79 кг. Стоит отметить, что при 16-дюймовом экране ноутбук не ощущается громоздким.HONOR MagicBook X16 Plus оснащается 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560 × 1600, частотой обновления 120 Гц и показателем пиковой яркости 430 нит. Полезная площадь дисплея составляет 89% с толщиной рамок по бокам в 4,5 мм.Углы обзора хорошие. Запаса яркости достаточно для комфортной работы в помещении и на улице, но не под прямым ярком солнцем.Экран обеспечивает комфортное взаимодействие при любом освещении и длительности работы. Это подчеркивают два сертификата TÜV Rheinland по снижению уровня синего света (на аппаратном уровне) и подавлению мерцания.За звук отвечают два встроенных динамика. Звучание получается довольно громким и качественным. Как минимум, можно вполне рассчитывать на фоновое прослушивание музыки и просмотр видеоконтента.HONOR MagicBook X16 Plus получил полноразмерную клавиатуру островного типа с цифровым блоком. В правом верхнем углу размещен сканер отпечатков пальцев. Он быстрый и точный.Размер клавиш и их ход оптимальны. Мне хотелось бы чуть покрупнее кнопку Enter, но это уже мои индивидуальные придирки. Благодаря цифровому блоку значительно увеличивается скорость ввода чисел, поэтому работать с таблицами на такой клавиатуре одно удовольствие.Для работы в темное время суток имеется подсветка клавиш.Тачпад расположился прямо под клавиатурой, но он слегка смещен влево. На мой взгляд, можно было бы сделать его немного крупнее. В остальном он работает без нареканий. Поверхность тачпада матовая — по ней хорошо скользят пальцы, не оставляя лишних следов.В качестве аппаратной платформы используется процессор AMD Ryzen 7 8845HS, 32 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 1 ТБ. Одна из интересных особенностей HONOR MagicBook X16 Plus — дополнительный слот под SSD, с помощью которого можно расширить ёмкость хранилища.Охлаждение устройству обеспечивает система с большим кулером 100 × 91 мм, двумя охлаждающими трубками и радиатором. Она рассеивает тепло даже при интенсивных нагрузках.Мы протестировали ноутбук в Cinebench, CristalDiskMark и Novabench. Результаты тестирования вы сможете найти на скриншотах ниже:HONOR MagicBook X16 Plus может работать в двух режимах — сбалансированным с TDP 35 Вт и производительном с TDP 45 Вт. Переключаться между ними можно сочетанием клавиш «Fn+P». Сбалансированный режим отлично подойдет для продления автономной работы, а производительным можно воспользоваться для ресурсоемких задач в сценариях работы от сети.Ноутбук ведёт себя стабильно во всех повседневных сценариях. Встроенная графика вполне хорошо справляется с тяжелыми играми при оптимальных настройках. Стоит отметить, что даже в гейминге ноут продолжает работать довольно тихо. Вероятно, это заслуга комплекса алгоритмов OS Turbo 3.0, который обеспечивает максимальную производительность без потери энергоэффективности.Не обошлось и без интеллектуальных функций. Экосистемность устройства реализована с помощью утилиты HONOR Workstation, которая предлагает ряд полезных инструментов. Например, в её составе имеется MagicRing. Его можно использовать для быстрой передача файлов между устройствами бренда, подключении смартфона в качестве веб-камеры, управления всеми подключенными девайсами производителя с помощью клавиатуры и мыши, использования фирменного режима модема, синхронизации уведомлений, а также для ответа на звонки со всех устройств HONOR.Приложение HONOR Заметки умеет синхронизировать записи для доступа к ним с любого устройства. Также имеется поддержка утилиты HONOR Device Clone для быстрого переноса файлов и некоторых настроек с другого Windows-ноутбука от любого производителя.За автономность отвечает аккумулятор на 75 Вт⋅ч. В размеренном повседневном сценарии (браузер, прослушивание фоновой музыки, работа в офисных пакетах) ноутбук способен продержаться в среднем до 7 часов.В комплекте с HONOR MagicBook X16 Plus идет адаптер питания мощностью 65 Вт. Он способен зарядить батарею от 0 до 100% примерно за 2 часа.HONOR MagicBook X16 Plus — пример сбалансированного устройства для пользователей, которые выбирают универсальный ноутбук для всех своих повседневных задач. В число преимуществ записываем приятный дизайн, хороший экран, достойный запас производительности и возможность расширения накопителя.Что касается недостатков, они, вероятно, несут характер субъективного восприятия. Однако мне хотелось бы подлиннее клавишу Enter и покрупнее тачпад.