





По слухам, в этом году Apple планирует выпустить четыре смартфона из линейки iPhone 12. Инсайдеры даже знают, как они будут называться:с экраном 5,4 дюймас экраном 6,1 дюймас экраном 6,1 дюймас экраном 6,7 дюймаСмартфоны с приставками Pro и Pro Max в названиях уже есть у Apple, а mini это нечто новое (хотя у компании имеется линейка планшетов iPad mini и компьютеров Mac mini, так что появление iPhone mini представляется вполне логичным).Очередное подтверждение таких названий пришло от одного из производителей чехлов. Он допустил утечку фотографии, где изображены стикеры от чехлов для разных моделей iPhone. Это ещё более достоверное доказательство тому, что Apple выпустит iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Надпись на фотографии поверх стикеров также подтверждает, что у новинок будут экраны диагональю 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма.Ожидается, что все модели iPhone, которые Apple представит в этом году, будут обладать OLED-экранами, поддержкой 5G, а у iPhone 12 Pro Max будет LiDAR-сенсор в камере для работы с дополненной реальностью и модем, обеспечивающий максимально быстрый обмен данными в сетях связи пятого поколения.Ранее от инсайдеров из числа сотрудников британских операторов сотовой связи стало известно, что Apple планирует провести презентацию новой линейки смартфонов 13 октября, а старт предзаказов намечен на 16 октября. Дата начала продаж iPhone 12 пока не раскрывается даже на уровне слухов.