После пары месяцев бета-теста Apple наконец-то выпустила для всех релизную версию iOS 14. В новой ОС не очень много нововведений, компания в основном сосредоточилась на ускорении работы системы, и ей это удалось: даже старенький iPhone 6s Plus чувствует себя на iOS 14 комфортно. Но все же интересных фишек хватает: это и долгожданный режим «картинка в картинке» для смартфонов, и обновленная Siri, и новый интерфейс звонков, и даже возможность обманывать приложения, подсовывая им неточную геолокацию. 

Ознакомиться со всеми важными нововведениями вы можете по ссылкам ниже:
  1. Как быстро использовать стили текста в Заметках на iOS 14
  2. Как отключить предлагаемые контакты в меню «Поделиться» на iOS 14
  3. Как быстро улучшить качество записей в Диктофоне на iOS 14
  4. Как рисовать ровные фигуры в заметках на iOS 14
  5. Как фильтровать отснятый материал в приложении Фото на iOS 14
  6. Как настроить использование геолокации виджетами в iOS 14
  7. Как вернуть отображение вашего голосового запроса к Siri в iOS 14
  8. Сайты следят за нами — вот как увидеть информацию об этом в iOS 14
  9. Как упростить поиск приложений в iOS 14
  10. Как использовать частные MAC-адреса в iOS 14 и зачем это нужно
  11. Как дать приложениям ложную геопозицию в iOS 14
  12. Как спрятать альбом со скрытыми фото в iOS 14
  13. Как проверить iPhone на операторскую блокировку в iOS 14
  14. Как проверить свои пароли на надежность в iOS 14
  15. Как быстро перемещаться между рабочими столами на iOS 14
  16. В iMessage на iOS 14 появилась возможность ответа на конкретное сообщение. Вот как этим воспользоваться
  17. В iOS 14 можно регулировать качество видео прямо в камере на всех девайсах. Вот как это включить
  18. Как вернуть размытие фона при работе Siri в iOS 14
  19. Как настроить быстрый поиск нужных фото в iOS 14
  20. Как включить показ превью фото с правильным соотношением сторон в iOS 14
  21. Как воспользоваться быстрым переходом по различным меню в iOS 14
  22. Как использовать режим разговора в приложении Переводчик на iOS 14
  23. В iOS 14 наконец-то обновился интерфейс звонков. Вот как с ним работать
  24. Как закрепить наверху важные чаты в приложении Сообщения на iOS 14
  25. Как и зачем ограничить максимальную громкость музыки в iOS 14
  26. Как управлять рабочими столами в iOS 14
  27. Как добавить виджеты на рабочий стол в iOS 14
  28. Как и где смотреть видео «картинка в картинке» на iPhone с iOS 14


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