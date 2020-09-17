





После пары месяцев бета-теста Apple наконец-то выпустила для всех релизную версию iOS 14. В новой ОС не очень много нововведений, компания в основном сосредоточилась на ускорении работы системы, и ей это удалось: даже старенький iPhone 6s Plus чувствует себя на iOS 14 комфортно. Но все же интересных фишек хватает: это и долгожданный режим «картинка в картинке» для смартфонов, и обновленная Siri, и новый интерфейс звонков, и даже возможность обманывать приложения, подсовывая им неточную геолокацию.Ознакомиться со всеми важными нововведениями вы можете по ссылкам ниже: