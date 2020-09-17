После пары месяцев бета-теста Apple наконец-то выпустила для всех релизную версию iOS 14. В новой ОС не очень много нововведений, компания в основном сосредоточилась на ускорении работы системы, и ей это удалось: даже старенький iPhone 6s Plus чувствует себя на iOS 14 комфортно. Но все же интересных фишек хватает: это и долгожданный режим «картинка в картинке» для смартфонов, и обновленная Siri, и новый интерфейс звонков, и даже возможность обманывать приложения, подсовывая им неточную геолокацию.
Ознакомиться со всеми важными нововведениями вы можете по ссылкам ниже:
- Как быстро использовать стили текста в Заметках на iOS 14
- Как отключить предлагаемые контакты в меню «Поделиться» на iOS 14
- Как быстро улучшить качество записей в Диктофоне на iOS 14
- Как рисовать ровные фигуры в заметках на iOS 14
- Как фильтровать отснятый материал в приложении Фото на iOS 14
- Как настроить использование геолокации виджетами в iOS 14
- Как вернуть отображение вашего голосового запроса к Siri в iOS 14
- Сайты следят за нами — вот как увидеть информацию об этом в iOS 14
- Как упростить поиск приложений в iOS 14
- Как использовать частные MAC-адреса в iOS 14 и зачем это нужно
- Как дать приложениям ложную геопозицию в iOS 14
- Как спрятать альбом со скрытыми фото в iOS 14
- Как проверить iPhone на операторскую блокировку в iOS 14
- Как проверить свои пароли на надежность в iOS 14
- Как быстро перемещаться между рабочими столами на iOS 14
- В iMessage на iOS 14 появилась возможность ответа на конкретное сообщение. Вот как этим воспользоваться
- В iOS 14 можно регулировать качество видео прямо в камере на всех девайсах. Вот как это включить
- Как вернуть размытие фона при работе Siri в iOS 14
- Как настроить быстрый поиск нужных фото в iOS 14
- Как включить показ превью фото с правильным соотношением сторон в iOS 14
- Как воспользоваться быстрым переходом по различным меню в iOS 14
- Как использовать режим разговора в приложении Переводчик на iOS 14
- В iOS 14 наконец-то обновился интерфейс звонков. Вот как с ним работать
- Как закрепить наверху важные чаты в приложении Сообщения на iOS 14
- Как и зачем ограничить максимальную громкость музыки в iOS 14
- Как управлять рабочими столами в iOS 14
- Как добавить виджеты на рабочий стол в iOS 14
- Как и где смотреть видео «картинка в картинке» на iPhone с iOS 14
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