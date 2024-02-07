Названы 10 мощнейших смартфонов за январь 2024 года

Рейтинг составил популярный бенчмарк AnTuTu. Samsung занял целых 5 строчек топа.
Январским фаворитом назвали Red Magic 9 Pro с показателем 2096659 баллов. На втором месте оказался IQOO 12, набравший 2045064 «попугаев». Третьим по мощности стал Nubia Z60 Ultra. Его показатели равны из 2024711 баллу.
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Полный список смартфонов выглядит следующим образом:
- Red Magic 9 Pro — 2096659 баллов;
- IQOO 12 — 2045064 балла;
- Nubia Z60 Ultra — 2024711 балл;
- vivo X100 Pro — 1974891 балл;
- Samsung Galaxy S24 Ultra — 184668 баллов;
- Samsung Galaxy S24+ — 1721185 баллов;
- Samsung Galaxy S24 — 1624255 баллов;
- Xiaomi Mi 13 — 1541517 баллов;
- Samsung Galaxy S23 Ultra — 1496078 баллов;
- Samsung Galaxy S23+ — 1492625 баллов.
Ранее AnTuTu рассказал о десяти смартфонах, которые не разочаровали своих пользователей.