Назван самый крутой Android-смартфон конца 2023 года. Ни за что не угадаете его

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Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали свой традиционный рейтинг самых производительных Android-смартфонов декабря 2023 года.



На первом месте со впечатляющим отрывом в полмиллиона баллов оказался iQOO 12. Это первый и единственный девайс в рейтинге на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и он набрал 2,086,638 баллов. На втором месте расположился Xiaomi 13 на базе Qualcomm 8 Gen 2, а на третьем — Samsung Galaxy S23 Ultra. Оба набрали 1,559,604 и 1,551,689 баллов соответственно.











Вся флагманская линейка Samsung попала в декабрьский топ-10, а замыкает его POCO F5 Pro с результатом в 1,314,761 балл. Он работает на Snapdragon 8+ Gen 1. Вся флагманская линейка Samsung попала в декабрьский топ-10, а замыкает его POCO F5 Pro с результатом в 1,314,761 балл. Он работает на Snapdragon 8+ Gen 1.