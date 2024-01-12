Назван самый крутой Android-смартфон конца 2023 года. Ни за что не угадаете его

Олег

Фото: 9to5Google

Фото: 9to5Google 

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали свой традиционный рейтинг самых производительных Android-смартфонов декабря 2023 года. 

На первом месте со впечатляющим отрывом в полмиллиона баллов оказался iQOO 12. Это первый и единственный девайс в рейтинге на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и он набрал 2,086,638 баллов. На втором месте расположился Xiaomi 13 на базе Qualcomm 8 Gen 2, а на третьем — Samsung Galaxy S23 Ultra. Оба набрали 1,559,604 и 1,551,689 баллов соответственно.

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Antutu

Вся флагманская линейка Samsung попала в декабрьский топ-10, а замыкает его POCO F5 Pro с результатом в 1,314,761 балл. Он работает на Snapdragon 8+ Gen 1. 

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Комментарии

st00p1dm0nkey
+4204
st00p1dm0nkey
Скучно 🥱
2 часа назад в 22:51
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