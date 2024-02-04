Названы 10 смартфонов, которые не разочаровали пользователей

Артем
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Январский топ составил бенчмарк AnTuTu. Несмотря на то, что рейтинг ориентировался на китайский рынок, моделей от HUAWEI и Xiaomi в нем не оказалось.

Возглавил рейтинг Oppo Find X7 Ultra — камерофон, который отличился двумя перископными модулями в составе основной камеры. За него проголосовали 96,36% пользователей. Второе место занял Samsung Galaxy S23 Ultra с 95,75% довольных пользователей. Топ 3 закрывает iQOO 12 Pro. Им остались довольны 95,54% покупателей.

Полный список смартфонов выглядит следующим образом:

  1. Oppo Find X7 Ultra — 96,36%;
  2. Samsung Galaxy S23 Ultra — 95,75%;
  3. iQOO 12 Pro — 95,54%;
  4. Meizu 20 Pro — 93?43%;
  5. IQOO 12 — 93,38%;
  6. Samsung Galaxy S 23 — 93,08%;
  7. Nubia Z60 Ultra — 92,9%;
  8. Vivo X90 Pro+ — 92,7%;
  9. Nubia Red Magic 9 Pro+ — 92,35%;
  10. Honor X40 GT — 91,93%.
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Источник:
AnTuTu
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Комментарии

Ckor_30
+676
Ckor_30
А где iPhone?
13 минут назад
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