Названы 10 смартфонов, которые не разочаровали пользователей

Oppo Find X7 Ultra — 96,36%; Samsung Galaxy S23 Ultra — 95,75%; iQOO 12 Pro — 95,54%; Meizu 20 Pro — 93?43%; IQOO 12 — 93,38%; Samsung Galaxy S 23 — 93,08%; Nubia Z60 Ultra — 92,9%; Vivo X90 Pro+ — 92,7%; Nubia Red Magic 9 Pro+ — 92,35%; Honor X40 GT — 91,93%.

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Январский топ составил бенчмарк AnTuTu. Несмотря на то, что рейтинг ориентировался на китайский рынок, моделей от HUAWEI и Xiaomi в нем не оказалось.Возглавил рейтинг Oppo Find X7 Ultra — камерофон, который отличился двумя перископными модулями в составе основной камеры. За него проголосовали 96,36% пользователей. Второе место занял Samsung Galaxy S23 Ultra с 95,75% довольных пользователей. Топ 3 закрывает iQOO 12 Pro. Им остались довольны 95,54% покупателей.Полный список смартфонов выглядит следующим образом: