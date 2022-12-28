Названы главные новогодние гаджеты. Без них праздник не праздник
Александр Кузнецов —
Компания «М.Видео-Эльдорадо» выяснила у россиян, без каких гаджетов они не мыслят празднование Нового года. Было опрошено 2000 человек в возрасте от 18 до 54 лет.
38% готовы отказаться от еды, лишь бы был включен телевизор или другой источник информации. 75% опрошенных будут смотреть праздничные программы и фильмы по телевизору, 10% собираются использовать для этого ноутбук или компьютер с монитором и только 5% — смартфон или планшет. 12% вообще проигнорируют эфирное вещание и встретят Новый год без фильмов и телепередач.
Больше половины россиян планируют смотреть фильмы и передачи в прямом эфире, 22% в онлайн-кинотеатрах, 23% другими способами (например, с дисков или скачанный из интернета контент). 68% предпочтут советский и российский кинематограф, 22% будут смотреть иностранные фильмы, а 12% выберут сериалы.
Что касается музыкального сопровождения, 68% респондентов будут слушать праздничную музыку через колонки, 20% в наушниках, 15% со смартфонов, а 7% попробуют обойтись без песен.
Что-нибудь из электроники назвали самым желанным подарком 84% участников опроса. 31% респондентов хотели бы получить ноутбук, 25% новый смартфон, 10% технику для дома, а 8% технику для красоты.
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