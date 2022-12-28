Лицензионный Windows снова доступен россиянам. Microsoft одумались?

Страница официального сайта Microsoft снова доступна без подключения через VPN. С нее можно скачать все лицензионные версии Windows.Об этом сообщают «Известия». Microsoft вновь открыла российским пользователям доступ к скачиванию операционной системы Windows. Страница софта на официальном сайте компании вновь загружается без VPN. Установить можно как самую последнюю версию ОС — Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты — Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7.«Помощник по установке Windows», который предназначен для обновления ПО и образ самой операционной системы для записи на DVD или USB-носитель, также доступны для загрузки. Информацию подтвердили эксперты, предположив, что на доступ повлияла корректировка политики компании в отношении пользователей, которые уже приобрели лицензионные копии OC.