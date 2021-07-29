Дизайн iPad Air 5 будет таким же, как у iPad Pro 11 (2021). Об этом сообщает издание MacOtacara.
Планшет получит двойную камеру. Напомним, у iPad Air 4 поколения она была одинарной. Это будет основной и ультраширокоугольный сенсоры с разрешением 12+10 МП. Добавит ли apple в него LiDAR, неизвестно.
Диагональ экрана планшета составит 10,9 дюйма. Какой тип матрицы он получит, неизвестно. Напомним, iPad Pro с такой диагональю получил IPS, а модель на 12,9 дюйма — OLED.
iPad Air 5 будет оснащен процессором A15 Bionic, таким же, как у модельного ряда iPhone 13. Также он получит четыре динамика и поддержку 5G. Face ID добавлен не будет, для разблокировки будет использоваться Touch ID, совмещенный с кнопкой включения.
Ранее в сети появились новые подробности об iPad mini 6. По новой версии, он не будет отличаться от предшественника внешне. Единственным их изменением станет чип Apple A14, который придет на смену SoC A12.
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