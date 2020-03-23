Смартфоны iPhone 12 Pro и 12 Pro Max — два самых ожидаемых устройства этого года. Аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что Apple планирует несколько важных обновлений для модулей камер.В заметке TF International Securities Куо рассказал, что 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max получит новую технологию стабилизации изображения со сдвигом датчика. Это утверждение подтверждает более ранний отчет DigiTimes.Система стабилизации изображения со сдвигом датчика в корне отличается от технологии оптической стабилизации (OIS), которую Apple использовала последнее время. Оптическая стабилизация работает путем смещения вокруг объектива, чтобы компенсировать внешние движения, а стабилизация со сдвигом задействует перемещение самого сенсора камеры.Различия в качестве конечного изображения не так велики, но на стороне стабилизации изображения со сдвигом датчика имеется одно важное преимущество — её можно комбинировать с любым объективом. Это означает, что Apple сможет наконец-то обеспечить стабилизацию изображения для ультраширокой линзы, у которой может появиться ночной режим.Минг-Чи Куо сообщает, что новая технология скорее всего не появится на 6,1-дюймовом iPhone 12 Pro. По его словам, стабилизация со сдвигом с наибольшей вероятностью может быть отложена для «компактного» iPhone 13 Pro 2021 года. Такое решение противоречит текущей стратегии бренда, согласно которой обе Pro-модели должны получать одинаковые функции. Это будет больше напоминать модельный ряд iPhone 7 и 7 Plus, когда более крупная модель оснащалась дополнительным объективом.Также сообщается, что в серии iPhone 12 Pro дебютируют более крупные матрицы, захватывающие больше света, а это принесет потенциальную пользу как в ночном режиме, так и в режиме увеличения.Конкуренты Apple такие, как Samsung и Huawei установили в камерные модули своих флагманских устройств объективы-перископы, которые обеспечивают 5-кратный и 10-кратный оптический зум. Смартфоны iPhone 11 Pro ограничены всего лишь 2-кратным оптическим увеличением, но аналитик указывает, что в ближайшее время в устройствах Apple не появятся датчики с большим гибридным зумом. По словам Куо, купертиновцы уже сотрудничают с тайваньским поставщиком Genius Electronic Optical для производства зум-объективов, но они, вероятно, появятся в iPhone не раньше 2022 года.