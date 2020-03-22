Если вы обеспокоены тем, что могли заразиться коронавирусом COVID-19, то теперь можете спросить об этом Сири и она подскажет что нужно сделать. Apple обучила своего голосового ассистента основным симптомам вирусной инфекции.



Компания Apple выпустила обновление для своего голосового помощника с информацией из Центров по контролю и профилактике заболеваний и Службы общественного здравоохранения США. Об этом сообщает сайт CNBC.



Теперь пользователи смогут спросить: «Эй, Сири, есть ли у меня коронавирус?». Затем голосовой помощник задаст несколько вопросов, которые касаются самых распространенных симптомов COVID-19, после чего сообщит, нужно ли обратиться за медицинской помощью. Сири спрашивает о наличии сухого кашля, высокой температуры и отдышки.



В случае, если голосовой помощник Apple получит все положительные ответы на вопросы о симптоматике, то пользователю сразу посоветуют незамедлительно вызвать скорую помощь. Если симптомы проявляются незначительно, то Сири предложит оставаться дома и избегать контактов с другими людьми. Также ассистент порекомендует обратиться ко врачу, если симптомы ухудшаются.



На данный момент обновление Сири с поддержкой вопросов о коронавирусе COVID-19 доступно только для пользователей США, и пока неясно, выпустит ли его Apple на международном уровне.





