Samsung Galaxy S21 FE прошел сертификацию TENAA в Китае. В документации указаны некоторые параметры смартфона.Устройство получит AMOLED-экран с диагональю 6,4 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Емкость аккумулятора смартфона составит 4500 мАч.Размеры корпуса Galaxy S21 FE составят 155,7 x 74,5 x 7,9 мм. Получается, что второе поколение линейки будет компактнее предшественника (параметры корпуса Galaxy S20 FE — 159,8 x 74,5 x 8,4 мм).Galaxy S21 FE выйдет ориентировочно в августе этого года. Компания выпустит его вместо следующего поколения Galaxy Note, обновление которой было решено приостановить в этом году.Galaxy S20 FE вышел в октябре 2020 года. Это альтернатива iPhone 12 — он стоил относительно недорого, в сравнении с другими флагманскими моделями Samsung, хотя получил набор топовых характеристик. Galaxy S21 FE будет конкурентом iPhone 13 и 13 mini на Android.