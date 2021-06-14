Журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал о грядущем выпуске Apple Watch Series 7. Новое поколение умных часов выйдет в этом году. Журналист назвал ряд нововведений и технологии, которые будут интегрированы в будущие поколения.Новинка получит более быстрый процессор, улучшенное качество беспроводного соединения и обновленный экран. Корпус часов может оказаться чуть толще, чем у предшественника.Следующее поколение умных часов Apple будет поддерживать ультраширокополосную связь (UWB), по которой работают AirTags. Она может использоваться для поиска аксессуара с помощью смартфона.Apple Watch Series 7 скорее всего не получат датчики температуры тела и сахара в крови. Первый хотели добавить еще в Series 6, но по всей вероятности, его мы увидим только в 2022 году. Чтобы реализовать замер уровня сахара в крови, понадобится еще несколько лет.Также Гурман рассказал, какие модели часов получат нововведения watchOS 8, представленные на WWDC 2021. По его словам, возможность открывать двери и гостиничные номера будут доступны эксклюзивно на Series 7.