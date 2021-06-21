Galaxy S22 — 6,1 дюйма

Galaxy S22 Plus — 6-6,5 дюйма

Galaxy S22 Ultra — 6,8 дюйма

На сайте Slash Leaks появились данные о диагоналях экранов модельного ряда Samsung Galaxy S22.Диагонали следующие:Напомним, у Galaxy S21 6,2 дюйма, у S21+ 6,7, у S21 Ultra 6,8. Диагональ уменьшится у первых двух моделей, у последней останется неизменной относительно предшественника.До этого в сети появилась информация, что S22 Ultra получит подсветку типа LTPO OLED. С ней экраны могут автоматически менять частоту обновления в зависимости от отображаемого контента. У двух остальных моделей будет привычная линейке Super AMOLED.Ранее были названы особенности дизайна Samsung Galaxy S22. Стеклянное покрытие будет только у S22 Ultra, тогда как S22 Plus и S22 получат пластиковую спинку корпуса. При этом, пластик будет дорогим, поэтому внешне и тактильно будет напоминать стекло.