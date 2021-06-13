По данным китайского сайта ET News, Samsung не станет выпускать Galaxy S21 FE, упрощенную версию флагмана Galaxy S21. Одна из главных причин — дефицит компонентов, необходимых для массового производства этой модели.
Впрочем, блогер Ice Universe, раскрывший огромное число внутрикорпоративных секретов, назвал другую причину отказа от выпуска Galaxy S21 FE. По его сведениям, дело вовсе не в дефиците микросхем, а в том, что при тестировании смартфона возникли проблемы с аккумулятором.
Если у Galaxy S21 FE на самом деле проблемный аккумулятор, компанию можно только похвалить за то, что она не стала рисковать безопасностью пользователей и своей репутацией. Как вы можете помнить, Galaxy Note 7 в 2016 году вызвал огромную шумиху — он возгорался из-за нагрева при зарядке, из-за чего компании Samsung пришлось отзывать из продажи все экземпляры этой модели (около миллиона штук) и даже решать вопрос о будущем всей линейки Galaxy Note, доверие к которой было в значительной степени подорвано. Тогда всё обошлось, но вряд ли Samsung горит желанием повторить ту ситуацию, пусть даже и в меньшем масштабе.
Иронично, но как раз из-за провала Galaxy Note 7 компания Samsung начала выпускать упрощенные и удешевлённые модели Fan Edition (сокращённо FE). Экологи просили Samsung позаботиться об экологии и не выбрасывать проблемные смартфоны, и компания нашла решение: в Galaxy Note Fan Edition содержались компоненты из конфискованных из магазинов экземпляров Galaxy Note, а в дальнейшем модели Fan Edition разрабатывались на основе других флагманов с экономией на себестоимости (например, за счёт использования пластикового корпуса вместо стеклянного).
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