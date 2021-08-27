

Mijia, дочерный бренд Xiaomi, запустил сбор средств на создание «умной кастрюли» Smart Multi-function Cooking Pot 1.5L. Сейчас предложение доступно в рамках краудфандинговой платформы Xiaomi Mall. Об этом рассказал азиатский ресурс Gizmochina.

Согласно официальным источникам, «умная» кастрюля от Mijia предназначена для приготовления простой пищи. Она имеет номинальную мощность в 1000 Ватт и умеет работать в энергосберегающем режиме — мощность в таком случае будет регулироваться автоматически в диапазоне от 300 до 800 Ватт. На ручке устройства разместили LED-дисплей, чтобы управление кастрюлей было более интуитивным.Основная функциональность прибора реализована разнообразно. Прежде всего, устройство довольно мощное. Xiaomi обещает, что литр воды новая кастрюля вскипятит всего за 6 минут. Прибор имеет 9 уровней регулировки «огневой мощности», которые могут потребоваться для приготовления разных видов продуктов. Объем кастрюли составляет 1,5 литра.Mijia встроила в свой прибор несколько вариантов приготовления пищи: тушение, кипячение, готовка на пару. Кроме того, пользователи устройства через приложение Mijia получат доступ к 50 рецептам от компании, созданным специально для этой кастрюли. Каждый рецепт имеет внутри алгоритм приготовления, а покупателю потребуется лишь заложить ингредиенты блюда. Приложение можно использовать не только для выбора рецептов, но и для удаленного управления устройством.Стоимость «умной» кастрюли Mijia Smart Multi-function Cooking Pot 1.5L составляет 169 юаней (около $26), а после выхода с крайдфандинга она будет стоить 199 юаней (примерно $30). Продажу запустят 15 сентября 2021 года, пока только на территории Китая. Не исключено, что устройство (которое, по сути, представляет из себя некую итерацию мультиварки) в скором времени появится на AliExpress.