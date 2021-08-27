Полиция США выследила и задержала преступника, воспользовавшись «Локатором» в iOS. Об этом рассказали в Gizmodo.
Согласно источнику, полиция прокомментировала эту ситуацию как случайность. Мужчина, находящийся в розыске, передвигался за рулем грузовика, и был остановлен в Колорадо помощником шерифа. Полицейский опознал его по фотографиям, которые находились в его служебном iPhone (смартфон являлся собственностью округа). Помощник шерифа положил смартфон на поручень грузовика и обернулся за наручниками — в этот момент подозреваемый резко сорвался с места на грузовике и скрылся, увозя с собой смартфон.
Помощник шерифа срочно связался с другим заместителем и сообщил, что служебный iPhone был утерян. Вдвоем они отследили устройство, используя приложение «Локатор», и обнаружили, что он движется по шоссе в сторону Боулера. Когда подозреваемый остановил машину, помощник направил в офис шерифа округа Боулер информацию о местоположении грузовика и смартфона в нём. Мужчину тут же арестовали и предъявили ему несколько обвинений.
Эта ситуация вызвала широкий резонанс в СМИ и интернете. Дело в том, что закон США позволяет прикреплять к человеку GPS-трекер только при наличии ордера на отслеживание его передвижений. Однако шериф округа Уэлд и его помощники настаивают на том, что это было совпадение — совершенно случайно iPhone свалился с поручня именно внутрь грузовика, а не на землю. Представители власти уверяют, что помощник шерифа не подбрасывал смартфон подозреваемому намеренно.
В сухом остатке получается следующее: несколько представителей исполнительной власти около часа следили за передвижениями подозреваемого, а его остановка на карте «Локатора» совпала с его задержанием в том же месте. Если суд решит, что полиция выследила мужчину незаконным способом, то все обвинения с него могут быть сняты. Шериф штата Уэлд настаивает, что главная цель отслеживания устройства состояла в том, чтобы найти и вернуть государственную собственность.
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У нас бы еще и похвалили за находчивость...
Депутаты блин…
Трудности перевода 🤷♂️
У Гоблина видел, что полицаи включают Тейлор Свифт на громкую, чтобы записанные ролики с ними ютюб банил за авторские, смекалистые парни, если это правда конечно 🤣🤣🤣