



Ритейлер «Связной» и провайдер платежных сервисов QIWI проанализировали продажи технологичных товаров на российском онлайн-рынке за первые две недели декабря и составили рейтинг наиболее популярных подарков к новогодним праздникам.



Со 2 по 15 декабря траты россиян в интернет-магазинах выросли на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 1 декабря россияне потратили на 162% больше, в тот же день годом ранее. Активнее всего покупки совершали москвичи, петербуржцы и жители Приморского края. В пятерку лидеров по объёму трат вошли Саратов и Смоленск.



Количество транзакций за первые две недели декабря выросло на 32%. Рекордный рост числа транзакций произошел 1 декабря — в этот день покупок было на 118% больше. Наибольшее количество оплат провели жители Москвы и Санкт-Петербурга. В пятерку лидеров по количеству транзакций также вошли Саратовская область, Приморский и Забайкальский края.



В категории технологичных товаров больше всего приобретали смартфонов. За первые две недели декабря в онлайн-каналах покупатели потратили 4,4 миллиарда рублей на покупку 200 тысяч смартфонов. Средняя цена смартфона, приобретенного в интернете, составила 22 тысячи рублей.



Топ-3 самых популярных смартфонов в штуках:



Redmi 7A Samsung Galaxy A50 Apple iPhone 11 (128 ГБ)

Apple iPhone 11 (128 ГБ) Apple iPhone 11 (64 ГБ) Apple iPhone XR (64 ГБ)

Lenovo IdeaPad S145-15IWL Lenovo IdeaPad S145-15AST Apple MacBook Air MQD32

Lenovo IdeaPad S145-15AST Lenovo IdeaPad S145-15IWL Lenovo IdeaPad S145-15API

Топ-3 самых популярных смартфонов в деньгах:На втором месте в рейтинге наиболее популярных технологичных товаров оказались ноутбуки. За первые две недели декабря россияне потратили 1,7 миллиарда рублей на покупку 41 тысяч ноутбуков. Средняя цена ноутбука составила 39 тысячи рублей.Топ-3 самых популярных ноутбуков в штуках:Топ-3 самых популярных ноутбуков в деньгах:Тройку популярных технологичных подарков замыкают гарнитуры. В первой половине декабря российские интернет-пользователи потратили 600 млн рублей и приобрели 150 тысяч устройств. Средняя цена гарнитуры, купленной в предновогодний период, составила 4 тысячи рублей.





