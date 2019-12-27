Ритейлер «Связной» и провайдер платежных сервисов QIWI проанализировали продажи технологичных товаров на российском онлайн-рынке за первые две недели декабря и составили рейтинг наиболее популярных подарков к новогодним праздникам.
Со 2 по 15 декабря траты россиян в интернет-магазинах выросли на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 1 декабря россияне потратили на 162% больше, в тот же день годом ранее. Активнее всего покупки совершали москвичи, петербуржцы и жители Приморского края. В пятерку лидеров по объёму трат вошли Саратов и Смоленск.
Количество транзакций за первые две недели декабря выросло на 32%. Рекордный рост числа транзакций произошел 1 декабря — в этот день покупок было на 118% больше. Наибольшее количество оплат провели жители Москвы и Санкт-Петербурга. В пятерку лидеров по количеству транзакций также вошли Саратовская область, Приморский и Забайкальский края.
В категории технологичных товаров больше всего приобретали смартфонов. За первые две недели декабря в онлайн-каналах покупатели потратили 4,4 миллиарда рублей на покупку 200 тысяч смартфонов. Средняя цена смартфона, приобретенного в интернете, составила 22 тысячи рублей.
Топ-3 самых популярных смартфонов в штуках:
- Redmi 7A
- Samsung Galaxy A50
- Apple iPhone 11 (128 ГБ)
- Apple iPhone 11 (128 ГБ)
- Apple iPhone 11 (64 ГБ)
- Apple iPhone XR (64 ГБ)
Топ-3 самых популярных ноутбуков в штуках:
- Lenovo IdeaPad S145-15IWL
- Lenovo IdeaPad S145-15AST
- Apple MacBook Air MQD32
- Lenovo IdeaPad S145-15AST
- Lenovo IdeaPad S145-15IWL
- Lenovo IdeaPad S145-15API
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