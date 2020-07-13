





Новый отчет исследовательской компании Mediascope указывает, что россияне стали чаще приобретать поддержанные смартфоны. Аналитики назвали бренды, которые наиболее популярны на вторичном рынке.Во втором квартале 2020 года россиянами было продано на «Авито» на 12 процентов больше смартфонов, чем в аналогичном периоде 2019 года. Средняя цена поддержанного устройства выросла на 7 процентов и составила 10 100 рублей. Самыми популярными стали модели Apple, Samsung и Xiaomi. На этих трёх производителей пришлось 72 процента продаж в категории мобильных телефонов на платформе для публикации объявлений.Наибольшей популярностью пользуются смартфоны Apple, их доля среди всех проданных мобильных телефонов на «Авито» составила 44 процента, а это на 17% больше, чем в прошлом году. Средняя цена б/у айфона во втором квартале 2020 года выросла на 9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и составила 14 600 рублей. Самый большой спрос на смартфоны Apple зафиксирован в Санкт-Петербурге и Москве.Доля проданных гаджетов Samsung на «Авито» — 17%, а средняя цена устройства - 8 900 рублей. Что касается Xiaomi, то доля мобильных телефонов китайской компании — 11% при средней стоимости 7 200 рублей. На четвертом месте расположилась Huawei, а вслед за ней Nokia, Sony, Meizu, Lenovo, ASUS и ZTE.