👀 Let’s make it official!



Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).



Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq — Xbox (@Xbox) September 8, 2020







В сеть утекли изображения с дизайном и стоимостью Xbox Series X. Информацию опубликовал в своем твиттере инсайдер Брэд Самс, а позже её подтвердил @WalkingCat.Сайт Windows Central со ссылкой на источники также подтвердил опубликованную информацию. По словам издания, консоль начального уровня вместе с Series X выйдет 10 ноября, а их стоимость составит 299 и 499 долларов соответственно.Судя по опубликованным изображениям, Series S в вертикальном положении будет чуть меньше по сравнению с Series X. На переднем торце можно разглядеть USB-порт и кнопку включения.Сообщается, что Series S лишена дисковода, а её мощность GPU — 4 терафлопса. Устройство в первую очередь предназначается для игры в разрешении 1080p. Microsoft косвенно подтвердила утечку, опубликовав мем в официальном твиттере Xbox. Ожидается, что компания проведет онлайн-мероприятие в сентябре, на котором будет объявлена вся информация официально.После многочисленных утечек Microsoft решила официально представить Xbox Series S. Компания подтвердила стоимость 299 долларов. Дату выхода, скорее всего, объявят позднее.