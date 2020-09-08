В сеть утекли изображения с дизайном и стоимостью Xbox Series X. Информацию опубликовал в своем твиттере инсайдер Брэд Самс, а позже её подтвердил @WalkingCat.
Hello Xbox Series S https://t.co/hQoDBRHt7d pic.twitter.com/2MIF5I6YHO— Brad Sams (@bdsams) September 8, 2020
Сайт Windows Central со ссылкой на источники также подтвердил опубликованную информацию. По словам издания, консоль начального уровня вместе с Series X выйдет 10 ноября, а их стоимость составит 299 и 499 долларов соответственно.
September 8, 2020
Судя по опубликованным изображениям, Series S в вертикальном положении будет чуть меньше по сравнению с Series X. На переднем торце можно разглядеть USB-порт и кнопку включения.
Сообщается, что Series S лишена дисковода, а её мощность GPU — 4 терафлопса. Устройство в первую очередь предназначается для игры в разрешении 1080p. Microsoft косвенно подтвердила утечку, опубликовав мем в официальном твиттере Xbox. Ожидается, что компания проведет онлайн-мероприятие в сентябре, на котором будет объявлена вся информация официально.
September 8, 2020
Обновлено
👀 Let’s make it official!— Xbox (@Xbox) September 8, 2020
Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).
Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq
После многочисленных утечек Microsoft решила официально представить Xbox Series S. Компания подтвердила стоимость 299 долларов. Дату выхода, скорее всего, объявят позднее.
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