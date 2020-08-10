В сети появились фотографии упаковки и самого геймпада для Xbox следующего поколения. Самое интересное, что на коробке упоминается неанонсированная консоль Xbox Series S, которая ранее была известна под кодовым именем Lockhart.
Снимки опубликовал в своем твиттере пользователь с ником zakk_exe. Он нашел и приобрел контроллер на площадке OfferUp за 35 долларов. Данные о продавце не уточняются. Журналисты сайта The Verge подтвердили подлинность геймпада и упаковки.
В пользовательском руководстве содержится только информация о подключении контроллера к Xbox Series X. Владелец нового геймпада также сравнил его на фотографиях с белым контроллером для Xbox One. После публикации утечки журналист VentureBeat Джефф Грабб сообщил, что информация о новой консоли появится в течение трех недель.
Ожидается, что консоль Lockhart (Xbox Series S) получит 7,5 ГБ оперативной памяти, производительность графики около 4 терафлопс и будет поставляться с тем же процессором, что у Xbox Series X. Microsoft пока не прокомментировала ситуацию с утечкой контроллера.
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Если нет денег, то бери ХОХ и ближайшее время не парься из-за кроссинга. Если есть деньги, то бери xsex. Есть подозрение, что xsex будет дешевле ps5 и тогда весь смысле в xses отпадает в принципе)