64 ГБ — 700 долларов

128 ГБ — 750 долларов

256 ГБ — 850 долларов

64 ГБ — 800 долларов

128 ГБ — 850 долларов

256 ГБ — 950 долларов

128 ГБ — 1050 долларов

256 ГБ — 1150 долларов

512 ГБ — 1350 долларов

1 ТБ — 1500 долларов

128 ГБ — 1150 долларов

256 ГБ — 1250 долларов

512 ГБ — 1450 долларов

1 ТБ — 1600 долларов







Китайские инсайдеры раскрыли дополнительную информацию о смартфонах, которые Apple выпустит этой осенью. Будет четыре модели iPhone 13 с разными размерами и объёмом памяти (в общей сложности 13 модификаций). В свежей утечке раскрыты цены на все версии iPhone 13.iPhone 13 mini (процессор A15, экран 5,4 дюйма с разрешением 2340×1080 пикселей, 4 ГБ оперативной памяти):iPhone 13 (процессор A15, экран 6,1 дюйма с разрешением 2532×1170 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, 4 ГБ оперативной памяти):iPhone 13 Pro (процессор A15, OLED-экран 6,1 дюйма с разрешением 2532×1170 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, 6 ГБ оперативной памяти):iPhone 13 Pro Max (процессор A15, OLED-экран 6,7 дюйма с разрешением 2778×1128 пикселей, 6 ГБ оперативной памяти):Как видим, Apple сохранит прежнюю ценовую политику и охватит сразу несколько ценовых сегментов — от субфлагманов через флагманы к суперфлагманам. Как и в прошлые годы, самая доступна модель iPhone будет стоить примерно в два раза дешевле самой дорогой.