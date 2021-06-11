Китайские инсайдеры раскрыли дополнительную информацию о смартфонах, которые Apple выпустит этой осенью. Будет четыре модели iPhone 13 с разными размерами и объёмом памяти (в общей сложности 13 модификаций). В свежей утечке раскрыты цены на все версии iPhone 13.
iPhone 13 mini (процессор A15, экран 5,4 дюйма с разрешением 2340×1080 пикселей, 4 ГБ оперативной памяти):
- 64 ГБ — 700 долларов
- 128 ГБ — 750 долларов
- 256 ГБ — 850 долларов
iPhone 13 (процессор A15, экран 6,1 дюйма с разрешением 2532×1170 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, 4 ГБ оперативной памяти):
- 64 ГБ — 800 долларов
- 128 ГБ — 850 долларов
- 256 ГБ — 950 долларов
iPhone 13 Pro (процессор A15, OLED-экран 6,1 дюйма с разрешением 2532×1170 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, 6 ГБ оперативной памяти):
- 128 ГБ — 1050 долларов
- 256 ГБ — 1150 долларов
- 512 ГБ — 1350 долларов
- 1 ТБ — 1500 долларов
iPhone 13 Pro Max (процессор A15, OLED-экран 6,7 дюйма с разрешением 2778×1128 пикселей, 6 ГБ оперативной памяти):
- 128 ГБ — 1150 долларов
- 256 ГБ — 1250 долларов
- 512 ГБ — 1450 долларов
- 1 ТБ — 1600 долларов
Как видим, Apple сохранит прежнюю ценовую политику и охватит сразу несколько ценовых сегментов — от субфлагманов через флагманы к суперфлагманам. Как и в прошлые годы, самая доступна модель iPhone будет стоить примерно в два раза дешевле самой дорогой.
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Смотрите скрин, просто 20гб в никуда улетело (при том, что недавно через dfu восстанавливал телефон)
В моём использовании нет горы фото, видео и музыки. Всего по чуть-чуть. И мне этого за глаза. Поэтому 64, для меня и таких как я, самый топ. Не вижу смысла платить за то, чем я не буду прользоваться🤷🏻♂️